Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю та кримінальної поліції Закарпаття разом з СБУ та прикордонниками затримали п’ятьох членів злочинної групи, які налагодили канал постачання та розповсюдження наркотиків у регіоні. Під час обшуків у наркоторговців знайшли арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили в поліції Закарпатської області 6 грудня, наркоторгівля щомісяця приносила злочинцям понад 300 тисяч гривень. За місцями проживання наркоторговців, у їх транспортних засобах та на об’єктах нерухомості правоохоронці провели 14 обшуків.

«У результаті обшуків слідчі вилучили партію розфасованого наркотовару на загальну суму майже 200 тисяч гривень, психостимулятори, арсенал зброї та боєприпасів, мобільні телефони, електронні ваги, три автомобілі та гроші», – інформують у поліції.

Четверо затриманих перебували у стані наркотичного сп’яніння. Усіх п’ятьох членів злочинної групи помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.