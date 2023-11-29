Наркоторговців взяли під варту із можливістю внесення застави

Поліція затримала 44-річного мешканця селища Великий Березний та 34-річного жителя села Мирча, які збували наркотики у трьох населених пунктах Ужгородського району. Чоловіків взяли під варту, з можливістю внесення застави.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 листопада, оперативники задокументували факти збуту підозрюваними метамфетаміну.

«Зловмисники збували наркотики на території трьох населених пунктів Ужгородського району. Поліцейські зібрали доказову базу та вже повідомили їм про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України», – інформують у поліції.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи. Їх взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 161 тис грн і 201 тис грн відповідно. Одному з наркоторговців загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі, іншому – від шести до десяти років з конфіскацією майна.