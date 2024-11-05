Ухилянтам загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту

Вранці 5 листопада прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися перепливти річку Тиса на надувному човні, щоб нелегально потрапити до Угорщини. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордлнслужби 5 листопада, затриманими виявилися жителі Херсонщини, Київщини та Волині. Вони зізналися, що хотіли незаконно перетнути кордон, однак не планували перепливати річку. Чоловіки звернулися до переправників, які за винагороду пообіцяли провести їх безпечними маршрутами.

«Одержавши від кожного зі своїх клієнтів від 8 до 17 тисяч доларів, риторика переправників різко змінилася на погрози і, замість обіцянок про безпечні шляхи, чоловіків поставили перед фактом, що ті перепливатимуть Тису. Невідомий приніс човен і показав напрямок до річки, однак за 300 метрів до кордону спритників затримали», – інформують в ДПСУ і зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у Тисі потонув 41 чоловік.

На ухилянтів склали протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби. Ухилянтам загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.