Закарпатець запропонував військовослужбовцю 1,5 тис. доларів хабара

Правоохоронці затримали 65-річного закарпатця, який намагався підкупити прикордонника, та його спільника, що допомагав переправляти ухилянтів до Румунії через річку Тиса. Чоловіків арештували, їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 жовтня, закарпатці переправляли ухилянтів гірською річкою поблизу селища Великий Бичків Рахівського району. Щоб підкупити військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, 65-річний місцевий мешканець запропонував 1,5 тис. доларів хабара.

«Під час спроби надання прикордоннику неправомірної грошової винагороди зловмисника затримали. Крім того, правоохоронці затримали його поплічника, який саме намагався переправити в Румунію двох чоловіків», – інформують у ДПСУ.

Закарпатців взяли під варту з можливістю внесення застави – 1,5 млн грн для організатора та 454 тис. грн для його спільника. За незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків їм загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.