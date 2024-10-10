На ухилянтів склали протоколи і відправили справу до суду

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали п’ятьох жителів Тернопільщини, Прикарпаття і Київщини, які вкотре намагалися незаконно перетнути кордон. За чергову спробу кожен з них заплатив переправникам від 9 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 жовтня, ухилянтів затримали напередодні за 300 метрів від кордону. Для двох із них це друга спроба втекти з країни, ще один ухилянт попадався прикордонникам тричі. На цей раз чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами.

«Троє затриманих – жителі Тернопільщини, двоє інших – мешканці Івано-Франківської області та Київщини. За допомогу у переправленні за кордон кожен із чоловіків мав заплатили організаторам своєї мандрівки від 9 до 10 тисяч доларів», – інформують в ДПСУ.

На ухилянтів склали протоколи і відправили справу до суду. Причетних до організації переправлення чоловіків встановлюють.