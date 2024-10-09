Організатору незаконного перетину кордону загрожує до 7 років ув'язнення

В Ужгородському районі, поблизу кордону зі Словаччиною, затримали ухилянтів з Донеччини, Київщини та Закарпаття у супроводі 39-річного ужгородця. За незаконний перетин кордону військовозобов’язані заплатили по 8 тис. доларів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 жовтня, організував переправлення чоловіків за кордон мешканець Ужгорода. Вартість незаконного перетину кордону зі Словаччиною складала 8 тис. доларів з людини.

«Правоохоронці впіймали підозрюваного, коли він саме намагався переправити 4 чоловіків призовного віку з Донеччини, Київщини та Закарпаття. Порушники спробували втекти, однак були затримані неподалік лінії державного кордону в лісі», – інформують правоохоронці.

Переправника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.