Чоловік зрізав болгаркою дверцята і втік за кордон через технічний коридор мосту

Під час ремонтних робіт у пункті пропуску «Чоп – Захонь» один з робітників зрізав болгаркою дверцята технічного тунелю транспортного мосту через річку Тиса на українсько-угорському кордоні, і втік в ЄС.

Світлинами з місця події поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Зварювальник втік через самостійно вирізану дірку в мості до Угорщини. Це був один із ремонтників на КПП «Тиса», – написав у Telegram Віталій Глагола.

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила ZAXID.NET 9 жовтня, що втікачем є 38-річний українець.

«Один з працівників, який працював вже певний час, 13 вересня перетнув кордон через технічний коридор у транспортному мості. Коридор складається з відсіків з дверцятами, які були заварені. Чоловік зрізав їх болгаркою і пішов на ту сторону», – зазначила Олена Трачук.

Закарпатські прикордонники повідомили про незаконний перетин кордону угорським колегам та поки не отримали від них інформації про втікача.

Додамо, що знищений під час Другої світової війни транспортний міст через Тису між Чопом та угорським містом Захонь відновили у 1963 році. Тоді ж тут відкрили автомобільний пункт пропуску. Зараз «Чоп – Захонь» реконструюють в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки USAID. З 7 по 10 жовтня міст через Тису асфальтуватиме угорська компанія.