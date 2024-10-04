Роботи триватимуть з 7 по 10 жовтня у пункті пропуску «Чоп – Захонь»

З 7 по 10 жовтня угорська компанія асфальтуватиме міст через Тису у пункті пропуску «Чоп – Захонь». Під час ремонту проїзд вантажівок на в’їзд та виїзд з України обмежать.

Як повідомили на Закарпатській митниці, покриття мосту через річку Тиса ремонтуватимуть на вантажному напрямку.

«З 7 по 10 жовтня співробітники ЗАТ “Нонпрофіт Автодороги Угорщини” проводитимуть обслуговування та асфальтування прикордонного мосту через Тису у межах міжнародного пункту пропуску “Чоп – Захонь”. Звертаємо увагу перевізників, які обиратимуть перетин кордону у цьому напрямку, врахувати цю інформацію», – зазначили на митниці.

Міст асфальтуватимуть з 7 по 8 жовтня на в’їзній, а з 9 по 10 жовтня – на виїзній смугах. У кожен з цих днів роботи триватимуть з 9:00 до 17:00. Через це проїзд вантажівок через міст в обидва напрямки обмежать, що сповільнить трафік у цьому пункті пропуску на українсько-угорському кордоні.