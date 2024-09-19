На час ремонту вантажівки рухатимуться лише двома з п’яти смуг

У четвер, 19 вересня, у пункті пропуску «Чоп – Захонь» на кордоні з Угорщиною частково обмежили рух легкових та вантажних автомобілів у напрямку виїзду з України. Обмеження діятимуть 2 тижні, поки триватиме ремонт дороги у зоні митного контролю.

Як повідомили у Закарпатській митниці, на час ремонту вантажівки рухатимуться лише двома з п’яти смуг.

«Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску «Чоп – Захонь» буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. Це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон», – зазначили на митниці.

Ремонт дороги у пункті пропуску «Чоп – Захонь» проводять в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У травні за цим проектом відремонтували дорогу, встановили модульні вбиральні та будиночки для митників і прикордонників у пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні.