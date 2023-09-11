Крадію загрожує до восьми років позбавлення волі

На Закарпатті поліція затримала раніше судимого чоловіка, який викрав чужу автівку та скоїв на ній ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це у понеділок, 11 вересня, повідомили у поліції Закарпаття.

Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя смт Буштино Тячівського району про зникнення його автомобіля марки Ford Connect.

«Правоохоронці поспілкувалися із заявником та встановили, що ввечері він припаркував автомобіль біля свого будинку та відійшов буквально на кілька хвилин. Коли повернувся, транспортного засобу вже не було», – повідомили деталі у поліції Закарпаття.

Правоохоронці опрацювали місце події та записи з найближчих камер спостереження і згодом знайшли викрадений автомобіль у селі Данилово Хустського району. На автівці були механічні пошкодження, характерні для ДТП.

Згодом поліцейські встановили і причетного до крадіжки автомобіля. Це раніше судимий за майнові злочини 28-річний мешканець смт Буштино Тячівського районо. Щодо нього наразі в суді на розгляді перебуває кілька кримінальних проваджень за вчинення злочинів, серед яких вже є заволодіння чужим транспортним засобом.

Оперативники кримінальної поліції швидко затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування у справі триває.