До призначення на Закарпаття Євген Малик працював першим заступником начальника Волинського прикордонного загону

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко призначив полковника Євгена Малика начальником Чопського прикордонного загону. Він замінив на посаді Сергія Новака, який очолював загін з березня 2025 року.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 16 липня, Євген Малик є уродженцем Кривого Рогу. У 2005 році завершив навчання у Національній академії ДПСУ, а в 2014 році закінчив факультет підготовки керівних кадрів академії.

«Офіцерський шлях Євген Малик розпочав у Могилів-Подільському прикордонному загоні Південного регіонального управління. Далі продовжив службу на керівних посадах у Подільському, Луцькому, Сумському, Мукачівському, Чернігівському прикордонних загонах», – зазначили в Держприкордонслужбі.

До призначення на Закарпаття Євген Малик працював першим заступником начальника Волинського прикордонного загону. Попередник Малика – Сергій Новак очолював Чопський прикордонний загін упродовж чотирьох місяці.