На залізничній станції «Рудне» виявили тіло

На залізничній станції «Рудне» виявили тіло чоловіка. Тіло знайшли на одній із колій у п’ятницю зранку, 17 грудня. Поліція встановила особу чоловіка, нам виявився 56-річний мешканець Мостиського району, який перебував у розшуку.

«О 04:50 на станції «Рудне» Львівської залізниці на 3 колії з тілесними ушкодженнями виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місце події викликали поліцію і швидку медичну допомогу», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

У поліції повідомили, що 56-річний мешканець Мостиського району, який від 16 грудня перебував у розшуку.

«Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 56-річний мешканець Мостиського району, який від 16 грудня перебував у розшуку як безвісно зниклий. Також встановлено, що чоловік загинув внаслідок наїзду тепловоза, який стався вчора близько 18:00», - повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, поліція встановлює обставини події.