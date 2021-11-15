Вранці понеділка, 15 листопада, на залізничній станції недалеко від Бібрки, пасажирський поїзд на смерть збив чоловіка. Особа загиблого ще не встановлена, повідомив департамент цивільного захисту ЛОДА.

Трагічний випадок трапився близько 06:30 ранку на залізничній станції у селі Глібовичі. Поїзд сполученням «Ходорів – Львів», рухаючись у напрямку Львова збив людину. Чоловік внаслідок отриманих травм помер відразу.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, загиблому близько 50 років. Особа чоловіка ще не встановлена. Поліція встановлює обставини цього випадку.