Неподалік Турки поїзд на смерть збив 60-річного чоловіка
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
До теми
На залізничній станції в Турківській ОТГ поїзд на смерть збив 60-річного місцевого жителя. Інцидент трапився у п'ятницю, 29 жовтня.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 23:00 на станції «Ясениця» у Турківській ОТГ поїзд «Чоп-Київ» збив 60-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у машині «швидкої».
Відомо, що машиніст застосував екстрене гальмування, коли побачив людину на колії, однак не встиг зупинити потяг.
Зараз усі обставини цієї події встановлюють поліцейські.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET