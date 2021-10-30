На залізничній станції в Турківській ОТГ поїзд на смерть збив 60-річного місцевого жителя. Інцидент трапився у п'ятницю, 29 жовтня.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 23:00 на станції «Ясениця»‎ у Турківській ОТГ поїзд «Чоп-Київ»‎ збив 60-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у машині «швидкої»‎.

Відомо, що машиніст застосував екстрене гальмування, коли побачив людину на колії, однак не встиг зупинити потяг.

Зараз усі обставини цієї події встановлюють поліцейські.