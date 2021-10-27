Електричка сполученням «Львів – Мостиська-2» смертельно травмувала чоловіка. Нещасний випадок стався на залізничному перегоні «Мостиська-1 – Мостиська-2» у вівторок ввечері, 27 жовтня.

«На залізничному перегоні «Мостиська-1 – Мостиська-2» електропоїзд № 6113 «Львів – Мостиська-2» після застосування екстреного гальмування смертельно травмував мешканця с. Шегині Яворівського району 1955 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Через це сталася затримка поїзда на 3 години.

Через нещасний випадок електричка затрималася на 3 години

У поліції розповіли, що наразі встановлено, що нещасний випадок стався близько 20:10 на залізничній колії (пікет №1 – місто Мостиська, Яворівського району). Внаслідок наїзду електропоїзда сполученням «Львів – Державний кордон» був смертельно травмований 66-річний мешканець Шегинь.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.