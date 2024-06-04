Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

На Запоріжжі правоохоронці викрили посадовців лікарні на привласненні бюджетних грошей. За даними слідчих, шестеро працівників медустанови безпідставно отримували премії, таким чином державний бюджет зазнав збитків на 21 млн грн. Про це у понеділок, 3 червня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення шестеро посадовців Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування змовились, щоб привласнити гроші з фонду медичної установи.

«Головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання премії в розмірах, які виходили за межі фінансового плану», – йдеться у повідомленні.

Разовий розмір безпідставної премії у середньому становив від 50 до 150 тис. грн. Таким чином протягом року підозрюваним вдалось привласнити понад 21 млн грн бюджетних грошей, які держава виділила на потреби медустанови.

Під час обшуків у посадовців лікарні правоохоронці вилучили 115 тис. доларів, 26 тис. євро, 85 тис. грн, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію лікарні та чорнові записи.

Посадовцям лікарні правоохоронці оголосили про підозру у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років. Крім того, наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.