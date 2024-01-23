Заступнику командира загрожує до восьми років позбавлення волі

На Запоріжжі співробітники ДБР повідомили про підозру в службовій недбалості заступнику командира однієї з місцевих військових частин. Чоловік майже півроку не помічав відсутності військової на службі та дозволив перераховувати їй бойові 100 тис. грн на місяць, повідомили у прес-службі ДБР.

За даними правоохоронців, військовослужбовиця, яка не продовжила службу, отримувала виплати п’ять місяців поспіль. Зокрема, йдеться про бойові виплати, призначені для тих військових, які безпосередньо воюють на фронті.

«Військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої, однак вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу.Заступник командира військової частини протягом п’яти місяців “не помічав” її відсутності та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тис. грн», – повідомили у прес-службі ДБР.

Заступнику командира частини повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі триває робота щодо відшкодування державі збитків. Щодо військової, яка не продовжила службу, правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження, водночас за якою статею, не уточнили.