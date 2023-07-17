Лікарі ветклініки безкоштовно оглянули тварину

На 11 день після влучання ракети у житловий будинок на вул. Стрийській у Львові комунальники знайшли серед завалів живого кота. Це улюбленець місцевої мешканки. Зараз тварині надають меддопомогу.

«Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучання ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі та друг нашої раніше врятованої собачки Аліси. Щастя, що пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчиля», – повідомила мешканка зруйнованого будинку і керівниця громадської організації «Світова асоціація з питань тварин України» UPAW Оксана Кошак.

Знесилену тварину завезли в клініку. Котик зневоднений, втомлений, але має апетит. Ветлікарі клініки «Доктор Вет» безкоштовно взяли аналізи, провели ультразвукову діагностику.

Власниця кота Оля зараз живе у модульному містечку, її квартира зруйнована, мама загинула. Рятувальники витягли її з-під завалів разом з собакою.

Підтримати пані Олю і її тварин можна за реквізитами: 5457 0825 0161 6010 (Єпанчінцева Ольга Вадимівна).

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 липня російські військові атакували Львів ракетами типу «Калібр». Одна з них влучила у житловий чотириповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під руїн десятьох загиблих, ще понад 40 мешканців будинку отримали поранення.