На Жидачівщині добудовують міст через Дністер

Понад десять років у селі Заліски на Жидачівщині люди перетинали річку аварійним мостом. Два роки тому його офіційно закрили через обвал однієї з несучих балок. У 2018 поряд зі старим почали зводити новий – довжиною майже 200 метрів. Уже цього року переправа має з'єднати Ходорів та Жидачів, які були відрізані один від одного руслом Дністра.

Міст у селі Заліски на Жидачівщині – фактично єдине, що з'єднує два береги Дністра в околиці. До найближчої переправи треба робити гак довжиною півсотні кілометрів. Як і під час нашого минулорічного візиту сюди система перетину зовсім не змінилась. Люди ходять пішки. Для автомобілів він офіційно закритий. Але за словами місцевих, вони й досі тут їздять.

«Одним автобусом доїжджаємо сюди, потім переходимо, й іншим автобусом – далі. Той міст вже можна було давно зробити. Автобус приїжджає сюди, люди переходять. Але вантажні автомобілі їдуть, трактори і машини їдуть», – скаржаться місцеві мешканці.

Аварійним міст визнали ще у 2008 році. У березні 2017 року через обвал балки експлуатувати його стало й зовсім небезпечно. Відтак минулоріч почали зведення нового.

Фото прес-служби ЛОДА

«Сьогодні ми знаходимось на завершальній стадії. Кошторисна вартість будівництва 229 мільйонів. Це включає і будівництво самого моста, і будівництво під’їзних доріг. Він буде мати 182 метри довжини і відповідатиме усім стандартам», – розповів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Поряд із місцем зведення нового мосту Стрий впадає у Дністер. Русло річки нестабільне, тому ретельно добирають технології. Будівництвом займається компанія Онур. Кажуть: після відкриття переправа служитиме століття.

«Тут буде укріплення габіонними ящиками та матрацами загальною довжиною до опори моста до 400 метрів, плюс конуси берегових опор теж будуть укріплюватись. Для того щоб не було підмивання дороги і опор моста, русло буде розширене», – пояснює інженер компанії «Онур» Роман Мацьопа.

Повністю відкрити проїзд через річку планують до кінця літа. Окрім мосту на реконструкцію очікує й дорога державного значення М12 Стрий-Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка.