У Новоград-Волинському районі правоохоронці наздогнали і зупинили мікроавтобус Nissan, в якому було 27 мішків із бурштином. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Водій порушив кілька правил дорожнього руху і не зупинився на вимогу поліцейських, тому вони вирішили його наздогнати і перевірити.

На 255 км автодороги Київ-Чоп, поблизу села Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan.

«Як виявилося, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що знаходився в мікроавтобусі», – йдеться в повідомленні.

Під час огляду автомобіля з'ясувалося, що водій перевозив 27 мішків з бурштином-сирцем.

Щоб уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності, водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1 тис. євро.

Виявлене каміння було вилучено і передано на зберігання в ГУНП у Житомирській області, призначено експертне дослідження.