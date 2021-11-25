У селі Дівочки, що на Житомирщині, 24 листопада госпіталізували школярів, які отруїлися побутовою хімією. Як з'ясувалося, однокласник «пригостив» їх засобом для чищення труб, повідомила прес-служба обласної поліції.

«Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Лікарі обстежили та надали допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження. Дев'ятьох школярів було госпіталізовано, повідомляє ТСН.

В усіх діагностували хімічні опіки ротової порожнини та кишково-шлункового тракту. У двох хлопців, які проковтнули так звані «льодяники», стан гірший.

«Зі слів дитини, це була випадковість. Він не знав, що це, і просто пригощав друзів. Так сталося. Це може надалі призвести до рубцювання і непрохідності стравоходу. Тоді буде серйозне лікування», – зазначив завідувач хірургічного відділення дитячої лікарні Дмитро Шевчук.

У поліції також закликали батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки.

Як інформував ZAXID.NET, на початку листопада у Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка могла отруїтися каштанами.