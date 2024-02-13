Прикордонники встановлюють осіб, причетних до переміщення сигарет

На українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону знайшли злітний майданчик контрабандистів з саморобним безпілотником, в якому знаходилися майже 400 пачок сигарет.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 13 лютого, злітний майданчик прикордонники відділення «Дюла» виявили на околиці села Чорнотисів Берегівського району.

«Отримавши інформацію про прослуховування польоту невідомого літального апарату, група реагування негайно висунулася на пошук його ймовірного місця злету чи посадки. Згодом на околиці села Чорнотисів прикордонники виявили саморобний безпілотник літакового типу, всередині якого знаходилось майже 400 пачок сигарет без марок акцизного податку», – інформують в ДПСУ.

Прикордонники встановлюють осіб, причетних до переміщення сигарет. Повідомлення про виявлення ознак незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів направили у Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області.