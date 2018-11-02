На Знесінні львів’яни перекрили дорогу через сміттєпресувальну станцію

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:002040

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На Знесінні львів’яни перекрили дорогу через сміттєпресувальну станцію
Кілька десятків людей ходять по пішохідному переході

У п’ятницю, 2 листопада, приблизно о 15:00 львів’яни перекрили дорогу на вул. Богданівській. Приблизно 50 львів’ян ходять по пішохідному переходу, блокуючи рух авто. Про це ZAXID.NET повідомила депутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович, що перебуває на місці події.

«Нещодавно з’явилась інформація, що сміттєпресувальну станцію, як частину сміттєпереробного заводу, планують перевезти з Рясного на вул. Пластову, 13. Мешканці вже неодноразово виступали проти будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій. І це є попереджувальною акцією, щоб туди нічого не везли», – сказала ZAXID.NET Юлія Гвоздович.

За її словами, акція триватиме приблизно до 16:00.

Нагадаємо, що Львівська міськрада має намір збудувати сміттєпереробний завод на вул. Пластовій, 13, що у Личаківському районі міста. Наразі триває конкурс з визначення компанії, що будуватиме завод.

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