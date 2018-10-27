Як Львів вирішує проблему сміття

За два роки у Львові має запрацювати завод із переробки відходів. Він буде першим в Україні, побудованим за європейським зразком. Для прикладу, лише у сусідній Польщі таких 150.

Окрім будівництва заводу, у Львові також планують запровадити нову систему роздільного збирання відходів. Про те, яким буде завод із переробки відходів у Львові, ми запитали директора ЛКП «Зелене місто» Вадима Ноздрю.

За якою технологію перероблятимуть сміття на львівському заводі?

Завод, який збудують на вулиці Пластовій, 13, буде працювати за технологією механіко-біологічної переробки. Поняття «механічна переробка» означає відсортовування відходів за допомогою спеціального автоматизованого обладнання, а також частково деякі процеси проводитимуться вручну.

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Цей етап важливий для того, щоб розділити вторинну сировину (скло, метали, полімери, макулатура, тетрапак), з якої згодом формуватимуть товарні партії та відправлятимуть на переробні підприємства. А органічні відходи компостуватимуть. Механіко-біологічна переробка дозволить якісно відділяти відходи, які можна переробити знову.

Чому для львівського заводу обрали саме такий спосіб переробки?

Такий сміттєпереробний комплекс відповідає вимогам Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року, яка ґрунтується на найкращих технологіях, які діють у Європі та визнані Європою ефективними у вирішенні проблеми переробки відходів.

Окрім того, у ЄС керуються документом BAT (Best Available Technologies) – про найкращі доступні технології в галузі переробки сміття. Підхід і технологію, яку використають у Львові є найбільш розповсюдженою у оновлених редакціях 2015-2016 років.

Але екоактивісти кажуть, що такі методи не передбачають стовідстоткову переробку сміття. Що буде із рештою?

Частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме не менше 30%. Головне завдання заводу з механіко-біологічної переробки — зменшити об’єм залишкового сміття, яке так чи інакше підлягає утилізації шляхом захоронення. Проте це будуть вже перероблені і спресовані відходи, а не у змішаному вигляді, як це є зараз. Окрім того, закон України «Про відходи» передбачає, що з 1 січня 2018 року всі відходи мають бути перероблені перед тим, як потрапити на захоронення.

Крім того, на львівському заводі буде передбачене виробництво альтернативного палива - RDF-палива. Це відходи, на які немає попиту як на вторсировину , тож їх висушують , подрібнюють та використовують як паливо на заводах.

Але мешканці прилеглих територій виступають проти будівництва заводу на Пластовій. Люди бояться, що там буде неприємний запах...

Оскільки на заводі передбачений процес оброблення органічних відходів, це дозволить якісно розділяти фракції сміття, а сам процес є контрольований та безпечний. Зокрема, буде кілька різних зон та 24 тунелі закритого типу, де контролюватимуть параметри клімату та викиди, також працюватимуть спеціальні фільтри, що не дозволить поширення неприємного запаху.

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Для додаткових гарантій консультувати та наглядати за будівельними, екологічними нормами та фінансовими витратами будуть європейські фахівці від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, які й фінансують проект.

Чи вистачить одного заводу на майже мільйонне місто?

Новий завод буде розрахований на потужність, яка забезпечить потреби міста – це 240 тисяч тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Окрім того, проект передбачає можливість модернізації у випадку збільшення навантаження, або введення на заводі додаткової третьої зміни.

На якому етапі зараз перебуває цей проект? Коли завод має запрацювати?

Якщо тендерні процедури завершаться вчасно, будівництво сміттєпереробного заводу у Львові можуть розпочати вже наступного року. Роботи мають тривати 24 місяці. Наразі ми на етапі отримання всіх дозвільних документів і процедур, щоб завершити розробку проекту і пройти державну комплексну будівельну експертизу.

До речі, про тендер — коли будуть оголошені результати про те, хто будуватиме завод?

Будувати сміттєпереробний комплекс зголосилися 12 компаній. Серед учасників-претендентів є головні європейські лідери цієї галузі, які мають відповідний досвід у будівництві таких комплексів у сусідніх країнах. Незабаром ми плануємо оголосити перелік компаній, які пройдуть у другий тур тендеру. З переможцем конкурсу сподіваємось підписати контракт до кінця цього року.

І наостанок — місто анонсувало нову систему поводження із відходами. Що вона передбачає?

Майбутня міська система поводження з відходами передбачатиме те, що на вулицях стоятимуть окремі контейнери для вологого сміття, сухого (вторинна сировина: папір, пластик, метал, тетрапак) та скла.

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Для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття в місті облаштують спеціальні майданчики, куди можна буде здавати такі речі. Окремий майданчик для збору речей, які не вміщатимуться у звичайні контейнери, буде на території самого заводу.

Стежити за тим, як будуватимуть завод із переробки відходів, можна на FB-сторінці «Зеленого міста».