Вадим Ноздря прокоментував заяви щодо технології львівського сміттєпереробного комплексу

Керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря відреагував на інформацію щодо листа громадської організації «Європейське екологічне бюро», де механіко-біологічну технологію переробки ТПВ називають застарілою. Цю інформацію у понеділок, 4 червня, на прес-конференції озвучила юрисконсультка МБО «Екологія-Право-Людина» Наталія Городецька, заявляючи, що у Європі відмовляються від такої технології переробки ТПВ.

«Тут насправді порушуються питання, які стосуються не тільки планів Львова, але взагалі законодавства України. Нещодавно було прийнято в Україні Національну стратегію управління відходами. І не зрозуміло, з яких мотивів ця громадська організація, яка має дуже багато членів з різних країн, не вивчаючи, очевидно, законодавство України і ситуацію в Україні, вирішила поділитись з нами своїм досвідом в цьому, протиставляючи своє бачення твердженням Національної стратегії. Адже Львів, розробляючи спільно з французькою компанією Egis стратегію для Львова, керувався Національною стратегією», – сказав Вадим Ноздря, якого процитувала прес-служба Львівської міськради.

За його словами, ЛКП «Зелене місто» звернулось до організації, щоб з’ясувати чи вивчали вони ситуацію з ТПВ в Україні перед тим, як заявляти про застарілість технології переробки сміття. Вадим Ноздря також додав, що членам громадської організації надіслали стратегію управління відходами України англійською мовою.

Львівська міська рада має намір розпочати будівництво сміттєпереробного заводу на території очисних споруд «Львівводоканалу» вже у 2018 році. Раніше ZAXID.NET детально описав як працюватиме майбутній сміттєпереробний завод, який зведуть на території Львова.