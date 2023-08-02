На звільненій території Херсонської області підтвердили розміщення 35 в’язниць, які облаштували окупанти для українського населення. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на звіт, підготовлений мобільною групою з питань правосуддя, яка входить до складу Консультативної групи з питань злочинів проти людяності (ACA), що фінансується Великою Британією, ЄС та США.

Звіт містить аналіз початкової вибірки з 320 випадків утримання під вартою в Херсоні у більш ніж 35 ідентифікованих місцях. У звіті вказується, що майже половина українців, яких там утримували росіяни, піддавалися тортурам, включаючи сексуальне насильство.

З цих жертв щонайменше 43% прямо вказали на практику катувань у місцях несвободи, називаючи сексуальне насильство поширеною тактикою, яку застосовували до них російські охоронці, як до чоловіків, так і до жінок, причому попередні результати показують, що полонені військовослужбовці найчастіше зазнавали катувань у місцях несвободи.

Один з авторів доповіді стверджує, що ті, хто має сім'ї військовослужбовців, також були мішенню для катувань. Згідно зі звітом, щонайменше 36 жертв з проаналізованої вибірки згадували про застосування електрошоку під час допитів з боку російських охоронців. Інші жертви згадували про погрози каліцтва статевих органів, і щонайменше одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншого ув'язненого.

Нагадаємо, Генпрокуратура, СБУ та Нацполіція ідентифікували сотні тисяч російських військових, які перебувають в Україні, та перевіряють їх на вчинення воєнних злочинів.