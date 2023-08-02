Генпрокуратура, СБУ та Нацполіція ідентифікували сотні тисяч російських військових, які перебувають в Україні, та перевіряють їх на вчинення воєнних злочинів. Про це розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни – військові, працівники розвідок. Не всі з них вчиняли воєнні злочини. Це теж важливо розуміти – на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином. А ми орієнтуємося на ці стандарти, для нас верховенство права має значення», – розповів Бєлоусов.

Керівник департаменту зазначив, що є також категорія «потенційно підозрюваних», їх також перевіряють на причетність до вчинення воєнних злочинів, таких налічується десятки тисяч. За словами Бєлоусова, щодо офіційно підозрюваних, то в категорії тих, хто вчинив воєнні злочини, є 386 підозрюваних. Із цих осіб щодо 225 направили обвинувальні акти до суду.

«Із 54 вироків 15 – реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові або офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою в наші руки, хоча і гинуть тут, на щастя для нас», – підкреслив очільник департаменту. Крім того, повідомив Бєлоусов, всі військовополонені проходять через спеціальну систему, умовний скринінг.

У категорії підозрюваних за злочин агресії, за словами керівника департаменту, всі проходять за заочною процедурою.

«Йдеться про вище військово-політичне керівництво. У магістральній справі щодо агресії маємо 674 підозрюваних. Це так званий елітарний злочин, підозрювані – люди, які мають надвисокі посади. Маємо 312 справ у судах за цією категорією і 20 вироків. Вироки – стосовно депутатів Держдуми РФ», – зазначив він.