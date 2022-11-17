Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на Херсонщині правоохоронці виявили вже 63 тіла закатованих окупантами людей. Нині на деокупованій частині області проводять ексгумацію закатованих, сказав він в ефірі національного телемарафону в ніч на четвер, 17 листопада.

«Наразі виявили 63 тіла [закатованих] на всій території Херсонщини, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не оминули населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів», – сказав Монастирський, якого процитував «Укрінформ».

За словами Монастирського, правоохоронці відкрили 436 кримінальних проваджень за результатами виявлення перших ознак воєнних злочинів на Херсонщині.

Крім того, міністр додав, що на території області виявили 11 місць несвободи, де окупанти утримували людей. У чотирьох із цих місць росіяни застосовували катування.

Зазначимо, що росіяни почали відступати з правобережжя Херсонщини, в тому числі і з самого Херсона, 9 листопада. 11 листопада українська армія увійшла в Херсон. Водночасть більша частина області досі перебуває під російською окупацією.