Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

У Сумах правоохоронці затримали начальника одного із управлінь обласної військової адміністрації під час отримання хабара. За гроші чоловік обіцяв виготовити та погодити документацію. Про це у п’ятницю, 9 лютого, повідомили у Офісі Генерального прокурора.

«Посадовець повідомив керівнику товариства з обмеженою відповідальністю про необхідність сплатити 5 тис. доларів за вирішення питань, пов’язаних із схваленням детального планування частини території для розміщення та експлуатації будівель та споруд», – йдеться у повідомленні.

Першу частину неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів начальник управління одержав напередодні. Правоохоронці затримали посадовця під час одержання другої частини хабара.

Чоловіку оголосили про підозру у хабарництві. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у січні 2024 року на Одещині викрили командира взводу однієї з військових, який вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул. За один день відпочину чоловік вимагав 4 тис. грн, а у випадку відмови давати гроші погрожував військовим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.