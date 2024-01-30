Чоловікові загрожує до 12 років тюрми

Командир взводу однієї з військових частин на Одещині вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул. Про завершення досудового розслідування щодо зловмисника повідомили в прес-службі ДБР.

Як повідомляється, за день відгулу командир брав зі своїх підлеглих по 4 тис. грн, а у випадку відмови давати гроші погрожував військовим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Працівниками ДБР було задокументовано 10 фактів одержання посадовцем хабарів. Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців.

Наразі обвинувальний вирок направлено до суду. Військовослужбовцю інкримінують хабарництво та застосуванню насильства до підлеглого. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі працівники ДБР спільно з поліцією затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування виплат за реальне виконання бойових завдань.