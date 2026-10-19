Володимир Солонина очолює регіональне відділення Фонду держмайна з 2018 року

Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін дві постанови про притягнення начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях Володимира Солонини до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Загалом йому призначили 34 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік керувати транспортними засобами.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про два інциденти за участі посадовця, які сталися 24 травня і 22 липня. Першого разу BMW X5 Володимира Солонини поліцейські наздоганяли вночі – «Драгер» показав 2,19% проміле алкоголю. Тоді посадовець не визнав своєї вини і пояснив, що за кермом був сусід, який віз його у лікарню через приступ жовчнокам’яної хвороби.

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Вдруге Володимира Солонину виявили п’яним за кермом після того, як він врізався у два припарковані автомобілі. Свідки розповіли суду, що водій в салоні BMW X5 сидів з пляшкою спиртного в руках.

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6 серпня і 2 вересня Івано-Франківський міський суд визнавав посадовця винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначав по 17 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік керувати транспортними засобами. Обидві постанови апеляційний суд залишив без змін.

Зазначимо, у 2016 та 2022 роках Володимира Солонину також судили за п’яну їзду, однак тоді в його діях не знайшли складу адміністративного правопорушення.

Що відомо про Володимира Солонину

Посадовець керував регіональним відділенням ФДМУ на Прикарпатті з 2018 року, а через рік очолив аналогічний підрозділ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

За інформацією НАЗК, у 2025 році Солонина заробив у Фонді держмайна 656 тис. грн. З 2024 року у власності посадовця та його дружини – два Mercedes-Benz GLC-Класу загальною вартістю понад 1,1 млн грн. А з травня 2025 року – BMW X5 за 563 тис. грн. За кермо останнього чиновник сів напідпитку через 5 днів після покупки.