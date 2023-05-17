Начальнику складу однієї із військових частин Національної гвардії України, що на Львівщині, загрожує до 8 років тюрми. Військовослужбовця звинувачують у тому, що допустив нестачу військового майна на понад 4,5 млн грн. Окрім того, він не з'являвся на службу без поважних причин. Про це у середу, 17 травня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець, який відповідав за контроль, стан, зберігання та облік військового майна, допустив нестачу форменого одягу, взуття, тактичного спорядження та інших товарно-матеріальних цінностей. Внаслідок недбалості старшого сержанта сума завданих державі збитків склала понад 4,5 млн грн.

Крім цього, у березні 2023 року підозрюваний без поважних причин не з’явився на службу.

Начальника складу затримали у порядку ст.208 КПК України, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення більше 1,3 млн грн застави. Військовослужбовцю також вже повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби та нез’явлення на службу (ч.4 ст.425, ч.5 ст.407 КК України).

Максимальний термін покарання, який загрожує підозрюваному, – 8 років позбавлення волі.