Сокальський районний суд Львівщини оголосив вироки сімом військовим, які відмовились виконувати наказ начальника прикордонного загону та поїхати на схід для виконання бойових завдань. У суді військові заявили, що вони тільки повернулись з Соледара і хотіли піти у відпустку, але їм відмовили. Суд звільнив їх від тюремного ув’язнення, призначивши іспитові терміни.

Як вказано у вироках суду, які оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2023 року, шестеро солдатів та один сержант, будучи військовослужбовцями Державної прикордонної служби, у січні 2023 року відмовились виконати наказ начальника прикордонного загону та поїхати у Краматорськ для виконання бойових завдань. Через це їх звинуватили у кримінальному правопорушення – непокорі.

Матеріали щодо кожного з військових суд розглядав окремо. У суді солдати та сержант надали аналогічні пояснення та розповіли, що вони прибули на Львівщину з гарячих точок, зокрема, з Соледара, та хотіли, щоб їм дати час для відновлення, але керівництво їм відмовило та заявило про необхідність вирушати у Краматорськ. Свою провину військові визнали.

Суд визнав військових винними у непокорі та призначив по п’ять років тюрми, але їх звільнили від відбування покарань, встановивши річні іспитові терміни.

Нагадаємо, що останнім часом суди виносять вироки військовим на самовільне залишення служби чи неявку у військкомати після отримання повістки. До прикладу, нещодавно львів’янину оголосили вирок за втечу з військової частини, а у Бродах суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.