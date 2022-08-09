Львів’янка Наталя Батигіна з початку повномасштабної війни почала волонтерити та готувати їжу для військових на передових позиціях. Одного разу волонтери написали Наталин номер телефону на пластиковому відрі із морквою по-корейськи.

Жінці подзвонив військовий Володимир та вони почали регулярно спілкуватись. Наталя Батигіна розповіла ZAXID.NET історію їхнього знайомства та вірить, що колись вони зустрінуться вживу.

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Львів’янка Наталя Батигіна згадує свої емоції 24 лютого, коли усвідомила, що Росія почала повномасштабну війну в Україні. Жінка мала потужне бажання якось допомогти, проте не знала, де вона буде справді корисною. Наталя працює в Українському католицькому університеті та побачила у соцмережах допис своєї колеги Галини Жеребецької, де та розповідала, що волонтерить на одній кухні.

Наталя Батигіна запитала, чи потрібна їм допомога, та почала разом з волонтерами готувати їжу для українських військових.

Якось волонтери готували велику порцію моркви по-корейськи для українських захисників. Подруга Наталі написала Наталин номер телефону на одному із пластикових відер зі стравою та сказала: «А може тобі хтось відзвонить?». Наталі була впевнена, що їй ніхто не телефонуватиме, але помилилась.

«Пройшло, мабуть, тижні зо два і зателефонував невідомий номер. Я відповіла і такий дуже приємний, як мені здалось, усміхнений голос сказав: «Слава Україні. Чи це Наташа?». Я відповіла, що ні, я Наталя. Він засміявся і сказав, що вони з хлопцями їдять нашу моркву по-корейськи, що їм дуже смачно і вони хочуть подякувати», – розповідає Наталя Батигіна.

Після розмови жінка одразу подзвонила волонтерам та розповіла, що їхня їжа доїхала та військовим вона смакує. З того часу волонтерка спілкується із військовим Володимиром, який служить у 30-ій бригаді, та з усмішкою розповідає про їхню історію знайомства.

«Ми по Наталі зразу бачимо дзвонив він чи ні. Коли він не дзвонить, ми починаємо молитись, хоча цю людину ми ніколи не чули і не бачили. Вони для нас всі рідні», – розповідає волонтерка Оксана Ткач.

Наталя кожного дня перевіряє, чи заходив Володимир у соцмережі та хвилюється за нього. Волонтерка переконана, що вони обов’язково зустрінуться і якщо він не зможе не приїхати до Львова, то жінка сама приїде у будь-яке місце.