Над Чорним морем знищили розвідувальний БПЛА Mohajer-6

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття над Чорним морем іранського розвідувально-ударного дрона Mohajer-6, запущеного росіянами. Як розповіли у повітряному командуванні «Південь», дрон збили на підході до Одеської області у вівторок, 21 листопада.

«21 листопада 2023 року на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над морем знищено розвідувально-ударний БпЛА «Mohajer-6», – повідомили у відомстві.

Дрон Mohajer-6 рідко задіювали в атаках на Україну. Рік тому росіяни придбали в Ірану щонайбільше 30 таких дронів. На початку вересня 2022 року про їхню покупку рф заговорили американські медіа. 23 вересня 2022 року перший Mohajer-6 збили на півдні України. Потім було ще кілька збиттів, а останнє сталося у вересні цього року.

Mohajer-6 спроможний нести до чотирьох високоточних боєприпасів або навантаження для спостереження. Максимальна злітна вага – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг, дальність польоту – 200 км, максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а максимальна висота польоту – 5,4 км.

Українським військовим потрапили в руки трофейний Mohajer-6 і його ракети Ghaem-5. У ньому знайшли багато іноземних комплектуючих, зокрема європейських та американських. Там навіть був компонент українського виробництва. Загалом це вказувало на те, що Іран вдало обходив санкції.