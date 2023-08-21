Група «Нафтогаз» вирішила скасувати 44,7 млн грн преміальних виплат для топ-чиновників трьох облгазів оліграха Дмитра Фірташа, які 15 серпня перейшли в управління компанії. Про це 21 серпня повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Зазначається, що 15 серпня управління трьома облгазами з Групи РГК Фірташа, АТ «Миколаївгаз», АТ «Івано-Франківськгаз» та АТ «Хмельницькгаз», перейшло до «Нафтогазу». Після цього було змінено керівництво цих компаній.

За підсумками ініційованої новим керівництвом перевірки фінансової звітності цих компаній будуть анульовані попередні рішення наглядових рад, згідно з якими звільнені голови та члени правління облгазів нарахували собі у травні цьогоріч премії.

Як пишуть у «Нафтогазі», всі три компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Ці факти, вважають у «Нафтогазі», роблять преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні можуть свідчити про службові зловживання екс-керівництва.

Нагадаємо, 15 серпня три газорозподільні компанії з 15 серпня перейшли під державне управління «Нафтогаз». Йдеться про «Івано-Франківськгаз», «Хмельницькгаз» і «Миколаївгаз», які входили до концерну бізнесмена-втікача Дмитра Фірташа. Загалом держава контролює вже 9 підприємств олігарха.

Раніше в Групу Нафтогаз були інтегровані підприємства «Київоблгаз», «Житомиргаз», «Львівгаз», «Сумигаз», «Дніпропетровськгаз» і «Вінницягаз». Найближчим часом також інтеграція чекає на компанії на Кіровоградщині, Харківщині, у Харкові, Дніпрі та Дніпровському районі, і Кривому Розі та Криворізькому районі. Поки що газопостачання на цих територіях забезпечує національний оператор ТОВ «Газорозподільні мережі України».