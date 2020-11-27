У відновленому народному домі села Орховичі створили дозвіллєвий простір для дітей та дорослих. Це третій соціальний проєкт, втілений Укргазвидобуванням у партнерстві із Групою компаній МХП на Львівщині. Компанії проводять діяльність на території новоствореної Рудківської ОТГ, до складу якої увійшли села Орховичі та Вороблевичі, де спільно реалізували соціальні ініціативи.

«Ми розпочали цей спільний проєкт у червні 2020 року. Водночас усі три об’єкти: у Вороблевичах у дитячому садочку «Червона калина» та тамтешній школі та в народному домі в Орховичах, – розповідає Олексій Сердюченко, заступник директора Львівгазвидобування із земельних та соціальних питань. – Фінансування з партнерами здійснюємо порівну – 50% на 50%. Однією з умов такої допомоги є посильний внесок громад».

«Ми сподіваємося, що товаришуватимемо з Укргазвидобуванням і надалі. Розраховуйте на повне сприяння в нашій майбутній співпраці. Є затверджена стратегія розвитку громади на наступні п’ять років, де передбачені проєкти соціальної сфери: ми звертатимемося до вас. Впевнений, що разом зробимо багато добрих справ для мешканців громади», – наголосив Іван Лозинський, новообраний голова Рудківської ОТГ.

Будівля народного дому була без опалення, без електрики, з прогнилою підлогою, напівзруйнована. Мешканці села були позбавлені місця для проведення святкувань, урочистостей та зборів. Підлоги відновили, стіни-стелі побілили, електрику перетягнули, вхідні двері замінили на міцні металеві. Купили дві лампи УФО для гурткової кімнати, щоб дітям було тепло, стільці, крісла-груші, ігрову консоль, настільні ігри, набори для творчості та малювання. Є відтепер у народному домі і власний проєктор. У холі – новий тенісний стіл. Ці подарунки стали можливими завдяки партнерству у сфері корпоративної соціальної відповідальності Укргазвидобування та благодійного фонду «Майбутнє для громад», створеного при Захід-агро МХП.

«Думала, що мені трошки побілять і підлогу замінять, бо зараз на лікарні грошей немає, не те, щоб для дозвілля дітей у селі. Але щоб так! Люди дуже задоволені! – ділиться враженнями Галина Сосяк, директор народного дому села Орховичі. – Тут буде дитяча гурткова кімната. Скликали дітей на майстер-клас із декорування пряників – таке відкриття придумали для них наші доброчинці».

«Згідно з меморандумом, підписаним нашими підприємствами, ми виконали на трьох об’єктах чималий обсяг роботи. В садочку мостили бруківку від входу на територію закладу до парадного і ремонтували підлогу в музичному класі. А в школі відремонтували вбиральню, яка не оновлювалася з 80-х років минулого століття. Сьогоднішній проєкт – народний дім в Орховичах – є завершальним акордом», – розповідає Наталя Мархвіцка, директор благодійного фонду «Майбутнє для громад» ТОВ «Захід-агро МХП».

Тим часом зійшлися на свято діти з навколишніх сіл. Їм сподобався і новий творчий простір, і подарунки, і нові розваги. А дорослі бажали їм, щоб народний дім став ще одним місцем у їхньому житті, де вони зможуть почуватися щасливими. І, напевно, це головне, заради чого підприємства і громади об’єднали зусилля. Так задекларовано і в пам’ятній табличці, де зазначено мету новоствореного дозвіллєвого простору – «Разом робимо важливе».