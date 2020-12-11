ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з шістьма зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.

Тесса, 11 місяців. Місце відлову: вул. Хоткевича. Дуже потішна бородата собака, з дуже милими круглими оченятами. Грайлива, дружня, орієнтована на людину собачка. Має хороші охоронні здібності.

Бакі, 4 роки. Місце відлову: вул. Богданівська. Великий, сумний, дуже спокійний собака. Вихований і ручний. Цілком можливо, що мав господарів, але пішов гуляти і загубився.

Вінні, 3 роки. Місце відлову: вул. Луганська. Веселий, хороший собака. Швидше за все, не розминувся на дорозі з машиною і потрапив у ДТП, але відбувся малою кров'ю. Вдячний своїм рятівникам і дуже хоче стати чиїмось другом.

Налисник, 9 років. Місце відлову: вул. Під Голоско. Теж необережно перебігав дорогу, але живий і буде жити ще багато років. Добре було б, якби у нього була своя людина і водила його гуляти на повідку.

Вишня, 1 рік. Місце відлову: вул. Брюховицька. Юна, тендітна, зворушлива дівчинка. Вчиться довіряти людям і у неї виходить. Дуже невелика, тиха, квартирна собачка.

Мандаринка, 1 рік. Місце відлову: вул. Промислова. Зовсім маленька собака - всім цікавиться, до всіх хоче на руки, роздивляється по сторонам, де ж друзі, і біжить туди. Стане для когось цілодобовою потіхою.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

фото Ірини Шелест.