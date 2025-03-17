Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 24-річному чоловіку за напад на неповнолітню. Обвинувачений погрозами змусив 16-річну дівчину зайти у капличку, де намагався зґвалтувати, проте потерпіла змогла вирватись. За скоєне чоловіку призначили 10 років тюрми.

Як повідомила 17 березня пресслужба прокуратури Волинської області, інцидент стався 25 січня 2024 року. Раніше судимий 24-річний житель Володимирського району підійшов на кладовищі до 16-річної дівчини та, погрожуючи ножем, відвів до каплички, де намагався зґвалтувати.

«Дівчина чинила опір і, хоч отримала різані рани рук і шиї, їй вдалося втекти. Нападника затримали того ж дня, він досі перебуває під вартою», – зазначають правоохоронці.

Обвинувачений свою провину визнав. За закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої (ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України) чоловіку призначили 10 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.