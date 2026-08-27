Фестиваль відбудеться на території етносадиби «Нанашкова хата»

У суботу, 5 вересня, у бойківському селі Лопушанка-Хомина на Львівщині відбудеться етнофестиваль «Нанашко гойкає». Він присвячений 100-річчю від заснування читальні «Просвіта» у селі. Фестиваль відбудеться за ініціативи краєзнавців Василя та Галини Курій на території етносадиби «Нанашкова хата».

Як розповіли організатори, під час фестивалю планують відкрити хату-читальню імені Анни Вовчик – бібліотекарки першої читальні «Просвіта» в селі. Гостей знайомитимуть з бойківськими традиціями та ремеслами.

Заплановані майстер-класи з гончарства, з ткацтва, плетіння віночків, техніки бойківської вибійки на полотні, гри на старовинних музичних інструментах. Львівський театр «І люди, і ляльки» зіграє виставу «Котигорошко», артисти 80–90-х років «Моцні Бойки» & «На Драбині» організують «танці для старої кавалєрки». З бойківською кухнею знайомитиме ресторан «Бойківська гостина».

Місцеві жителі зможуть відвідати фестиваль безкоштовно. Всі інші – купити квитки в етносадибі «Нанашкова хата» або за телефоном 0 (68) 525 40 01.

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