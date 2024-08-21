На місці події обвинувачені били людей та стріляли в автомобілі

Кузнецовський міський суд виніс вирок вісьмом чоловікам за участь у терористичному угрупованні. Обвинувачені залучили більше ста людей для боротьби з бурштинокопачами у Сарненському районі. Вони натовпом напали на причетних до видобутку каміння, побили їх та погрожували зброєю. За скоєне їм призначили по 7,5 років тюрми із конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду від 16 серпня, за версією слідства, на початку травня 2014 року Сергій Омельченко задля привернення уваги громадськості до незаконного видобутку бурштину поблизу села Олексіївка Сарненського району попередньо домовився з Віталієм Свинарою, Олександром Царенком, Олексієм Виговським, Євгеном Королем, Олександром Касянчуком, Ігорем Гладковим, В’ячеславом Стасюком та ще близько 100-150 невстановленими слідством людьми про вчинення терористичного акту із застосуванням зброї. Далі, за даними правоохоронців, організатор поїхав у Київ, де ініціював розпорядження про створення робочої групи.

«Зазначене розпорядження в загальному створювало ілюзію повноважень щодо проведення заходів з перевірки та фіксації фактів незаконного видобутку бурштину на території Рівненської області, проте фактично не надавало таких повноважень», – йдеться у матеріалах судової справи.

Обвинувачений забезпечив учасників групи формою військового зразка, після чого вони почали проводити «рейди». Так, вранці 9 травня 2014 року від 100 до 800 чоловіків поїхали на територію Клесівського лісгоспу, де із застосуванням вогнепальної та холодної зброї напали на двох бурштинокопачів. Коли повз проїжджав автомобіль марки Toyota Camry, обвинувачені прострелили колеса, після чого дістали водія та двох пасажирів і побили їх.

Того ж дня місцеві жителі Сарненського району масово почали вимагати в обвинувачених припинити злочинні дії. Близько 10:45 натовп зібрався в лісовій місцевості неподалік села Страшеве, аби поспілкуватися з учасниками угруповання. Останні ж почали стріляти в повітря, щоб залякати населення.

У суді восьмеро обвинувачених свою вину заперечили. Сергій Омельченко розповів, що у 2014 році він був помічником народного депутата України Євгена Добряка. У той період до нього звернувся знайомий, який повідомив про факти незаконного видобутку бурштину в Рівненській області та попросив висвітлити цю ситуацію. Після цього обвинувачений нібито звернувся до знайомого депутата, аби зробити відповідне розпорядження про створення робочої групи, і поїхав на Рівненщину. Зазначив, що зброю з набоями він завжди возив з собою із часів Майдану для особистої охорони. За словами чоловіка, 9 травня він разом із журналістами приїхав на вказане місце, де виявив близько 10 людей з мотопомпами. Далі він нібито вирушив на АЗС, а поранених місцевих жителів та прострілене авто не бачив. Стверджує, що по поверненню його звинуватили у різних злочинах, після чого його забрала міліція.

Втім, свідчення обвинувачених відрізнялися, а речові докази та слова очевидців доводили їхню причетність.

Суддя Іван Зейкан визнав вісьмох жителів Рівненщини винними за ч.2 ст.258 КК України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) й призначив кожному по 7,5 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, обвинувачені мають заплатити одному з потерпілих майже 50 тис. грн за завдану моральну та майнову шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.