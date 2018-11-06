Напад проросійського пропагандиста на посла України в Австрії розслідуватиме поліція

Грем Філіпс на Донбасі

Відразу після нападу прокремлівського провокатора Грема Філіпса на посла України в Австрії Олександра Щербу біля будівлі дипломатичної установи у Відні на місце приїхала поліція, яка зафіксувала інцидент та відповідну скаргу.

«Поліцейські зафіксували мою скаргу та записали свідчення. Які далі будуть дії поліції, то вже інша справа», – повідомив Олександр Щерба в коментарі «Укрінформу».

За словами Щерби, поліція має знати про такі інциденти. «Людина приходить до іноземного посольства, кричить, що посол від нього ховається, а коли посол виходить, то починає ображати його словесно, а потім і взагалі штовхати. Поліція про це має знати», – зазначив він.

Як писав ZAXID.NET, прокремлівський пропагандист Грем Філіпс намагався спровокувати на бійку та називав «фашистом» посла України в Австрії Олександра Щербу. За словами Щерби, конфлікт стався біля будівлі посольства України у Відні, коли Філіпс записував відео. Він не помітив, як посол підійшов до нього.

Грем Філіпс – британець, відомий своїми пропагандистськими сюжетами для російських телеканалів Russia Today і «Звезда», в яких висловлював підтримку бойовикам на Донбасі. Він здійснює різноманітні провокації проти України в інтересах Кремля.

Однією з останніх провокацій Філіпса стала наруга над могилою лідера ОУН Степана Бандери у німецькому Мюнхені 15 жовтня. Він зірвав українські прапори на місці поховання і прикріпив до могильного хреста банер з написом «Тут похований український нацист Степан Бандера». Поліція Мюнхена порушила провадження через акт наруги над могилою.