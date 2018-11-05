Пропагандист Грем Філліпс провокував на бійку посла України в Австрії

Олександр Щерба розмістив у Facebook допис, в якому розповів про інцидент

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 20:092190

До теми

Прокремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався спровокувати на бійку та називав «фашистом» посла України в Австрії Олександра Щербу. Про це український дипломат розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Щерби, конфлікт стався біля будівлі посольства України у Відні, коли Філіпс записував відео. Він не помітив, як посол підійшов до нього.

«Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть. Ну а потім почалося: “Саша ти фашист. Саша ти г**дон”. Пару разів мене штовхало у груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати», – розповів Щерба.

У своєму дописі посол засудив минулу діяльність Філліпса, заявивши, що він «живиться на війні».

«Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас», – написав Щерба.

Разом з тим на YouTube-каналі пропагандиста відео інциденту немає.

Грем Філліпс відомий антиукраїнськими і не лише провокаціями. Нещодавно він зірвав прапори з могили лідера ОУН Степана Бандери в німецькому Мюнхені. Поліція Мюнхена відкрила справу у зв'язку з актом наруги над могилою. Крім того, він намагався провокувати українських дипломатів у Британії. Також Філліпс вчинив провокацію у посольстві Грузії у Великій Британії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Римський кінофестиваль показав антиукраїнський фільм про війну в Україні ZAXID.NET
З’явилося відео, як Порошенко в різкій формі відмовився спілкуватися з російським журналістом ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук