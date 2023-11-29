Фільм заробив 78,8 млн доларів

У міжнародному прокаті фільм Рідлі Скотта «Наполеон» очолив прокат. Він подвоїв касові збори першого вікенду «Вбивць квіткової повні» Мартіна Скорсезе та попереднього фільму Скотта «Дім Гуччі» і вже заробив 78,8 млн доларів.

Історична епопея про французького полководця з Хоакіном Феніксом у головній ролі заробила 78,8 млн доларів за дебютний вікенд, зокрема 46,3 млн доларів на міжнародних ринках. У національному прокаті у Північній Америці перше місце «Наполеон» не завоював, залишивши лідерську позицію приквелу «Голодних ігор» «Балада про співочих птахів і змій».

Найбільшим ринком для фільму стала Велика Британія з 6,6 млн, Франція з 5,6 млн, Німеччина з 3,4 млн, Італія з 3,1 млн та Мексика з 2,9 млн доларів. Прем’єра фільму ще очікується в Китаї, Японії та Південній Кореї. Бюджет фільму складає 200 млн доларів.

Одночасно з «Наполеоном» у прокаті стартував анімаційний фільм студії Disney «Бажання», який також обійшовся своїй творцям у 200 млн доларів. Очікувалося, що саме він стане лідером прокату. Проте за пʼять днів фільм зібрав усього 49 мільйонів доларів, ставши провалом для компанії.