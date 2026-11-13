Pepco заявила про намір відкрити в Україні до десяти магазинів до кінця року

Польська мережа Pepco о 10:30 27 листопада відкриє свій перший магазин у Тернополі. Він запрацює в ТРЦ «Подоляни» на вул. Текстильній, 28Ч. Це буде перший магазин у західних областях України. Про відкриття компанія повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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За словами директорки з розвитку ТРЦ «Подоляни» Тетяни Чубак, площа нового магазину – близько 700 м2. До кінця 2026 року магазини ритейлера мають відкритися також у Вінниці, Мукачеві, київському ТРЦ Gorodok Gallery та чернівецькому Bukovyna Mall.

Перший магазин в Україні Pepco відкрив у ТРЦ Respublika Park в Києві 28 жовтня. Ще два магазини відкрилися у столичних ТРЦ Retroville та DREAM Yellow 30 жовтня.

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Додамо, що Pepco – це відома польська мережа магазинів одягу, товарів для дому та повсякденного вжитку. Компанію заснували у 1999 році. Наразі мережа налічує понад 4 тис. магазинів у 18 країнах Європи та входить до складу Pepco Group, акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі.

Як писав ZAXID.NET, Pepco заявила про намір відкрити в Україні до десяти магазинів до кінця 2026 року. Офіційним представником мережі на українському ринку є консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

18 травня польський ритейлер Pepco зареєстрував в Україні нову юридичну особу – ТОВ «Пепко Україна», свідчать дані сервісу «Опендатабот». Очолила новостворене ТОВ Ольга Чабала – партнерка Byword Consulting, яка займається юридичним супроводом бізнесу, бухгалтерським та кадровим аутсорсингом. Статутний капітал «Пепко Україна» становить 1 млн грн. Засновником компанії є британська структура PEO (TRE) Limited, а кінцевими бенефіціарами зазначені Теодор Ле Ру де Клерк і Луї Жакобюс Дю Пріз із Південної Африки.