Едуард Прощук обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу» з округу №85

Народний депутат із Прикарпаття від партії «Слуга народу» Едуард Прощук опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Едуард Прощук задекларував 461 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 469 тис. грн. Народний депутат тримає вдома 36 тис. доларів, 12 тис. євро і 150 тис. грн готівкою. У власності Едуарда Прощука земельна ділянка у Кривопіллі площею 608 м2 і два нежитлові приміщення у Бурштині загальною вартістю 544 тис. грн. Ця інформація присутня і в декларації політика за 2021 рік.

Дружина нардепа Людмила Прощук задекларувала 4,8 млн. грн доходу від підприємницької діяльності і 473 тис. грн поворотної допомоги від компанії «Дитяча радість». Людмила Прощук тримає готівкою 2 млн грн, 5,5 тис. доларів і 3 тис. євро. Ще 2,3 млн грн вона позичила компаніям «Диво планета» і «Дитяча радість», що займаються організацією відпочинку.

Проживає Едуард Прощук разом з сім’єю в Івано-Франківську, у квартирі площею 116 м2. Власного транспорту вони не мають.

Додамо, що Едуард Прощук обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу» з округу №85 (Калуський, Рогатинський та частина Галицького району Прикарпаття). Політик є президентом Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області та віце-президентом Асоціації спортивної боротьби України.