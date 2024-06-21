Андрій Богданець обраний народним депутатом в 2019 році

Народний депутат від партії «Слуга народу» 40-річний Андрій Богданець подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, нардеп в 2023 році отримав 2 139 000 грн доходу від продажу рухомого майна. Однак в деклараціях за попередні роки Андрій Богданець не реєстрував жодного цінного рухомого майна. Також він отримав понад 630 тис. грн зарплати.

В декларації за 2023 рік нардеп не вказав жодного свого родича. Хоча в декларації за 2022 рік він реєстрував свого сина – Кирила Богданця, а в декларації за 2021 рік також був вказаний ще й інший син – Данило Богданець.

Серед нерухомості Андрій Богданець зазначив земельну ділянку в Тернополі, якою він володіє з 2017 року. Площа цієї землі становить 600 м2. В декларації він вказав орендовану квартиру в Києві, площею 86,6 м2 та ще одну орендовану квартиру площею 86 м2, яка належить Павлу Гайдуцькому. З декларації зник будинок, площею 427,7 м2 в селі Петриків, в якому проживає його син Кирило. Будинок зареєстрований на Марину Богданець та Ірину Костик.

У Верховній Раді Андрій Богданець за 2023 рік заробив понад 630 тис. грн. Це майже на 200 тис. гривень більше, а ніж нардепу заплатили за 2022 рік. Також нардеп зазначив, що отримав 49 тис. грн від відчуження рухомого майна від Марка Клеймана та 2, 09 млн грн від відчуження рухомого майна від Артема Убілава.

Готівкою Андрій Богданець тримає 300 тис. грн (в декларації за 2022 рік зазначалося – 1,1 млн грн) та 55 тис. доларів (в декларації за 2022 рік зазначалося – 14 тис. доларів). На банківських рахунках нардепа розміщено понад 185 тис. гривень. Автомобілями народний депутат від «Слуги народу» не володіє.

Андрій Богданець в 2019 році обраний народним депутатом 9 скликання по 163 округу (м.Тернопіль) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. У 2015 році балотувався у депутати Великогаївської сільської ОТГ як безпартійний самовисуванець по 25 округу (с.Товстолуг).

З 2014 року – заступник директора ПрАТ «Тернопільська птахофабрика». Учасник Помаранчевої революції та Євромайдану, учасник бойових дій в АТО у складі батальйону «Січ».