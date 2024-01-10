Імовірно, Гончаренка оберуть на пленарному засіданні 22-26 січня у Страсбурзі

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив про те, що обійме посаду президента Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи. Таким чином, Гончаренко стане членом Бюро ПАРЄ, повідомив він у середу, 10 січня.

За словами Олексія Гончаренка, рішення щодо його призначення на посаду вже ухвалене. Формальне затвердження Гончаренка на посаду відбудеться наприкінці січня.

«Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі», – повідомив Олексій Гончаренко.

Нардеп додав, що президентство у Комітеті допускає його до членства у Бюро ПАРЄ – керівного органу асамблеї.

Зазначимо, наступна пленарна сесія ПАРЄ відбудеться 22-26 січня у Страсбурзі. До цього часу головою Комітету залишатиметься представник від Греції Теодорос Руспулос.

Нагадаємо, у липні 2023 року український депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв став віце-президентом ПАРЄ. Раніше у ПАРЄ був тільки один представник України – Артур Герасимов.