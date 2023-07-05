Сам нардеп своє обрання не прокоментував

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала на посаду віце-президента установи українського нардепа та голову української делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микиту Потураєва. Про це повідомила депутатка від «Слуга народу» Євгенія Кравчук у вівторок, 4 липня.

Раніше у ПАРЄ був тільки один представник України – Артур Герасимов. Відтак до представництва країни долучився 52-річний нардеп «Слуги народу» Микита Потураєв.

«Щиро вітаю свого колегу, голову української делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микиту Потураєва з обранням на посаду Віце-президента Асамблеї. Тепер маємо двох представників України в Бюро ПА ОБСЄ. Важлива перемога, що дасть змогу ще більш активно просувати порядок денний України на міжнародній арені», – повідомила Євгенія Кравчук.

Сам нардеп своє обрання не прокоментував. Імовірно, обрання віце-президента ПАРЄ відбулося під час літньої сесії Асамблеї Європи, яка тривала з 30 червня по 4 липня у Ванкувері, Канада.

Зазначимо, з червня 2020 року Микита Потураєв також є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та головою підкомітету з питань інформаційної політики. Окрім того, нардеп був радником Володимира Зеленського у 2019 році. Микита Потураєв очолює українську делегацію в ПА ОБСЄ.