Нардеп Сергій Лещенко став фігурантом справи про ймовірне отримання хабара

Сергій Лещенко у відповідь пообіцяв подати позов проти прокуратури

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом Сергієм Лещенком. Як повідомила прес-служба прокуратури, підставою стали публікації у ЗМІ про купівлю парламентарем «елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані як неправомірна вигода».

«Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі», – заявляє САП.

Щоби перевірити викладені у публікації факти, прокурори Антикорупційної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара). Сергія Лещенка викликали на допит.

«Досудове розслідування у вказаному провадженні доручене Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво», – повідомила прес-служба прокуратури.

У відповідь на інформацію про кримінального провадження народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook , що подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з вимогою про захист честі та гідності. Він назвав повідомлення йому про підозру «трагіфарсом».

Нагадаємо, Сергій Лещенко придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн. За словами народного депутата, «половина суми — це позика від засновниці сайту «Українська правда» Олени Притули терміном на 10 років». Ще частина коштів — його заощадження як колишнього співвласника цього сайту, а решта — гроші його дівчини, відомої DJ Анастасії Топольської.

Зважаючи на суспільний резонанс, у вересня 2016 року Сергій Лещенко опублікував заяву, в якій попросив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зробити відповідну перевірку придбання ним житла.

За результатами перевірки, 19 вересня 2017 року НАБУ оголосило, що не знайшло кримінального правопорушення у придбанні Сергієм Лещенком квартири.

Для перевірки можливих адміністративних правопорушень матеріали перевірки були скеровані до НАЗК. 1 грудня 2016 року НАЗК заявило, що за підсумками перевірки було встановлено, що під час купівлі квартири Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником, на загальну суму 1 801 648 гривень. Оскільки Сергій Лещенко на момент придбання нерухомості був народним депутатом України, у цьому вбачали ознаки адміністративного правопорушення за статтями 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції». Сергій Лещенко заперечив, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно.

У лютому 2017 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив постанову про закриття справи за протоколом НАЗК «за відсутністю складу адміністративного правопорушення», пов'язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згодом постанова набула чинності.

Тоді Сергій Лещенко назвав історію навколо придбання ним житла політичним переслідуванням та спробою влади помститися за його антикорупційні розслідування. Наразі він є членом команди новообраного президента Володимира Зеленського.