Нардеп Сергій Лещенко став фігурантом справи про ймовірне отримання хабара
Правоохоронці вирішили реанімувати так звану квартирну справу парламентаря
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом Сергієм Лещенком. Як повідомила прес-служба прокуратури, підставою стали публікації у ЗМІ про купівлю парламентарем «елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані як неправомірна вигода».
«Відповідно опублікованої у ЗМІ інформації, народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі», – заявляє САП.
Щоби перевірити викладені у публікації факти, прокурори Антикорупційної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України (отримання хабара). Сергія Лещенка викликали на допит.
«Досудове розслідування у вказаному провадженні доручене Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво», – повідомила прес-служба прокуратури.
У відповідь на інформацію про кримінального провадження народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook , що подає до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з вимогою про захист честі та гідності. Він назвав повідомлення йому про підозру «трагіфарсом».
Нагадаємо, Сергій Лещенко придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн. За словами народного депутата, «половина суми — це позика від засновниці сайту «Українська правда» Олени Притули терміном на 10 років». Ще частина коштів — його заощадження як колишнього співвласника цього сайту, а решта — гроші його дівчини, відомої DJ Анастасії Топольської.
Зважаючи на суспільний резонанс, у вересня 2016 року Сергій Лещенко опублікував заяву, в якій попросив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зробити відповідну перевірку придбання ним житла.
За результатами перевірки, 19 вересня 2017 року НАБУ оголосило, що не знайшло кримінального правопорушення у придбанні Сергієм Лещенком квартири.
Для перевірки можливих адміністративних правопорушень матеріали перевірки були скеровані до НАЗК. 1 грудня 2016 року НАЗК заявило, що за підсумками перевірки було встановлено, що під час купівлі квартири Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником, на загальну суму 1 801 648 гривень. Оскільки Сергій Лещенко на момент придбання нерухомості був народним депутатом України, у цьому вбачали ознаки адміністративного правопорушення за статтями 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції». Сергій Лещенко заперечив, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно.
У лютому 2017 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив постанову про закриття справи за протоколом НАЗК «за відсутністю складу адміністративного правопорушення», пов'язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згодом постанова набула чинності.
Тоді Сергій Лещенко назвав історію навколо придбання ним житла політичним переслідуванням та спробою влади помститися за його антикорупційні розслідування. Наразі він є членом команди новообраного президента Володимира Зеленського.